Sono due i ragazzi dell'Inter impegnati nel match di Elite League U20 tra Italia e Repubblica Ceca. Vittoria interna per gli azzurrini, che passano 2-1 con le reti di Ambrosino e Cassano: tutta la partita in campo per Fontanarosa, mentre Zanotti ha lasciato anzitempo posto a Turicchia al 18' complice un infortunio.