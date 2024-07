Seconda test della pre season e seconda vittoria per la Primavera dell'Inter. I ragazzi di Andrea Zanchetta, in ritiro in Valle d'Aosta fino al 27 luglio, vincono con un netto 7-2 contro la Social Football Academy, rappresentativa locale valdostana: nel primo tempo gol di Spinaccé e un'autorete avversaria, poi nella ripresa salgono in cattedra Lavelli (tripletta) e De Pieri (doppietta).

Il prossimo appuntamento dei nerazzurri è sabato 27 luglio, quando sfideranno il Lugano alle ore 17:30 prima di fare rientro a Milano.