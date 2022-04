47' - Peschetola non arriva in tempo sul pallone imbucato da Jurgens, puntuale l'uscita di Servalli.

55' - Jurgens in agguato in area, Madonna accomoda di testa verso Servalli evitando guai peggiori.

59' - Jurgens vicino al 3-0! L'estone si incunea in area tra due difensori, poi strozza la conclusione mandando a lato. Si salva per la seconda volta il Pescara, che sembra stia aspettando solo di incassare lo 0-3.

60' - Spazio per Iliev nell'Inter, Chivu richiama in panchina Jurgens.

63' - Sangalli arriva a rimorchio in area, Iliev lo premia con l'assist: palla sul muro del Pescara. Solo corner per l'Inter.

66' - CASADEI NON SBAGLIA, 3-0 INTER! Tutto facile per il ravennate che deve trasformare un rigore in movimento mettendo il cross di Peschetola alle spalle di Servalli. Vittoria in ghiaccio per i nerazzurri grazie al 12esimo gol stagionale del centrocampista, il decimo in campionato.

76' - L'INTER ESAGERA, POKER DI ABIUSO! Il Pescara non fa praticamente più opposizione: Dervishi si fa tutta la fascia, entra in area e accomoda per Abiuso che accompagna la palla oltre la linea a porta semivuota.

88' - Sayari non può arrivare sul cross calibrato in area dalla sinistra.

37' - Ci prova Franco Carboni! L'argentino affila il mancino, ma il suo tiro scoccato da fuori area fischia sopra la traversa.

36' - ZUBEREK NON RIESCE A CALARE IL TRIS! Servalli dice ancora di no al diagonale di Peschetola, sulla ribattuta si avventa il polacco, il cui tap-in viene fermato prima di superare la linea da un difendente in maglia biancazzurra.

34' - Conto aperto di Peschetola con Servalli, qui protagonista della seconda parata sull'attaccante mancino di Chivu. Alla fine, la palla termina in calcio d'angolo.

32' - Nel momento in cui il Pescara stava cercando di imbastire una timida reazione, è arrivata la mazzata di Zuberek, spietato a sfruttare la terza occasione della sua partita.

31' - DOPPIETTA DI ZUBEREK, RADDOPPIA L'INTER! Arriva il bis del polacco, abile a girarsi in area con rapidità per non dare tempo di reagire a Servalli.

29' - Rovida si sporca i guantoni per la prima volta. Longobardi sfrutta i blocchi in area di rigore e gira di testa verso la porta, troppo debolmente per impensierire il portiere nerazzurro.

28' - Jurgens chiama in causa Servalli! Cross dalla bandierina di Peschetola, la palla respinta dalla difesa del Pescara finisce sul destro dell'estone che calcia di prima trovando la parata del portiere.

28' - Zuberek esita prima di crossare, Mehic gli sporca la traiettoria mandando in corner.

25' - Frettolosa la soluzione scelta da Jurgens per innescare Zuberek in profondità: il Pescara non ha difficoltà a recuperare il possesso palla.

24' - Caliò irrompe nell'area interista palla al piede ma prima di creare qualcosa di utile perde l'equilibrio e finisce per commettere fallo in attacco.

23' - Il Pescara crea la prima minaccia dalla sinistra, Dervishi - tradito dal vento - si arrangia con una svirgolata che quantomeno limita i danni.

22' - Casadei porta troppo palla anziché scaricarla verso un compagno e finisce per perderla. Brutta scelta qui del ravennate.

20' - L'Inter attacca in massa l'area del Pescara, la palla - dopo un flipper - finisce sul destro di Sangalli che non ci pensa due volte e calcia di controbalzo. Tiro rimpallato.

19' - Peschetola rimedia all'errore precedente disimpegnandosi bene in fase difensiva: il suo intervento vanifica l'iniziativa avversaria.

18' - Il Pescara batte il primo colpo con Caliò, bravo a procurarsi un calcio di punizione ghiotto sfuggendo alla marcatura di Peschetola, ingenuo nel commettere fallo.

17' - Longobardi non riesce a sfondare sulla sinistra a causa del prezioso raddoppio di Grygar ad aiutare Dervishi.

16' - Superato il quarto d'ora al 'Delfino Training Center', una sola squadra in campo: è l'Inter di Chivu, strameritatamente in vantaggio grazie a Zuberek.

15' - Troppo lungo il suggerimento di Peschetola per Jurgens che avrebbe aperto uno scenario molto interessante per l'Inter sulla trequarti del Pescara.

14' - E' il primo gol stagionale per il polacco Zuberek che, dopo alcune prove convincenti, ripaga anche la fiducia di Chivu a livello realizzativo.

13' - LA SBLOCCA ZUBEREK, INTER MERITATAMENTE AVANTI! Il polacco è bravo a scappare alle spalle di Madonna prima di presentarsi al duello faccia a faccia con Servalli e batterlo senza esitazioni.

12' - Il cross di Franco Carboni è un messaggio di facile lettura per Servalli che si accartoccia e fa sua la palla vicino al primo palo.

10' - La partita sta andando come da copione: già due chance create dall'Inter, il Pescara ha già palesato tutti i suoi limiti ma rimane vivo ringraziando la mira difettosa di Zuberek e Peschetola.

8' - PESCHETOLA FALLISCE L'1-0! Seconda occasione gigantesca nell'arco di 2' per l'Inter, questa volta è il 7 nerazzurro a non approfittarne. Troppo soft il mancino per sorprendere Servalli, qui bravo a metterci il piede per proteggere la sua porta.

6' - ZUBEREK SI DIVORA IL VANTAGGIO! Jurgens crossa in mezzo, Servalli non la tiene ma il polacco a pochi passi dal traguardo spara alto sopra la traversa.

5' - Jurgens vorrebbe un calcio di punizione dopo un contrasto con Madonna, ma deve accontentarsi della rimessa. Nei paraggi c'è Carboni che si incarica della battuta con le mani.

4' - Un dribbling di troppo in area di Zuberek manda in fumo l'ottima ripartenza condotta palla al piede da Casadei.

3' - Sangalli apre a memoria sul versante sinistro dove però non arriva puntuale Casadei: recuperano palla i padroni di casa.

2' - Postiglione mostra il semaforo rosso a Casadei appena fuori dall'area del Pescara fermandone il break.

1' - E' l'Inter, che oggi veste la maglia nerazzurra a pelle di serpente, a muovere il primo pallone del match. Pescara nella classica divisa a strisce bianche e azzurre.

10.30 - Fischio d'inizio al 'Delfino Training Center', comincia in questo momento Pescara-Inter Primavera!

10.29 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.28 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Delfino Training Center' di Città Sant'Angelo preceduti dalla terna arbitrale.

10.25 - Grande assente di giornata è Valentin Carboni, che è rimasto a Milano per recuperare la forma migliore. Oggi per lui è in programma un allenamento a Interello.

10.20 - La direzione arbitrale del match è affidata a Giorgio Vergaro della sezione di Bari; gli assistenti sono Giacomo Monaco di Termoli e Marco Croce di Nocera Inferiore.

10.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Pescara-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.10 - Ritorno importante nell'11 titolare nerazzurro, dove riappare dopo aver scontato il turno di squalifica Cesare Casadei, nonché il capocannoniere della squadra con 11 gol segnati. L'ultimo lo aveva segnato contro la Roma, eseguendo una punizione perfetta per battere Mastrantonio nella gara poi terminata 1-1.

10.00 - Score decisamente meno entusiasmante per il Pescara, fanalino di coda della classifica lontanissimo dalla zona playout con appena 12 punti conquistati. L'ultima vittoria del Delfino risale addirittura al 16 febbraio scorso, il 2-1 contro l'Empoli. Poi solo delusioni, 6 sconfitte per la precisione, con l'eccezione del 2-2 strappato al Napoli.

9.55 - Serie di sette risultati utili consecutivi aperta per l'Inter, reduce da cinque vittorie (Bologna, Juve, Hellas, Cagliari, Sassuolo) e due pareggi (vs Empoli e Roma) nelle ultime sette giornate dopo il ko di Firenze.

9.50 - Senza Zanotti, Chivu conferma Dervishi per completare il pacchetto arretrato a quattro composto per gli altri 3/4 dai soliti Moretti, Hoti e Franco Carboni. In mezzo fiducia a Grygar nel trio con capitan Sangalli e bomber Casadei; in avanti Peschetola ispira la coppia Zuberek-Jurgens. Panchina per Iliev, match winner lunedì scorso contro il Sassuolo.

9.46 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PESCARA: 12 Servalli; 2 Longobardi, 9 Blanuta, 11 Kuqi (C), 13 Postiglione, 18 Caliò, 20 Madonna, 25 Scipione, 40 Mehic D., 48 Mehic A., 78 Amore. A disposizione: 36 Baretta, 5 Palmentieri, 10 Napoletano, 14 Colazzilli, 19 Stampella, 24 Staver, 26 Scipioni, 29 Braccia, 32 Sayari, 34 Crimaldi, 37 Salvatore, 38 Lazcano. Allenatore: Pierluigi Iervese

INTER: 1 Rovida; 27 Dervishi, 23 Moretti, 5 Hoti, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli, 8 Casadei; 7 Peschetola; 35 Zuberek, 9 Jurgens.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 26 Mirarchi

Allenatore: Cristian Chivu.

9.45 - E' suonata presto questa mattina la sveglia per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, arrivata a Città Sant'Angelo con in testa un unico obiettivo accompagnato da un pensiero stupendo: battere il Pescara per confermarsi seconda in classifica e magari accorciare sulla Roma che, da capolista in fuga, verso l'ora di pranzo potrebbe trovarsi 'solo' a 3 punti di distacco. In attesa, ovviamente, del complicato impegno domenicale che attende i lupacchiotti contro la Juve. Dal 'Delfino Training Center', benvenuti a Pescara-Inter Primavera, gara valida per la 27esima giornata del campionato Under 19. Il kick-off è fissato per le 10.30.