L'Inter ha sorprendentemente deciso di non riscattare il giovane attaccante Fabio Abiuso. Classe 2003, fresco campione d’Italia Primavera con la maglia nerazzurra e reduce da una stagione con 39 presenze e 12 reti, torna ora al Modena (ha un contratto fino al 2024), per poi aggregarsi al gruppo canarino per il ritiro di Fanano. Dove il tecnico Attilio Tesser lo valuterà: non è da escludere a priori la permanenza, né un eventuale ritorno all’Inter. Lo riferisce La Gazzetta di Modena.