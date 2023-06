L'avventura dell'Italia U21 nella fase finale dell'Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per gli Azzurrini di Paolo Nicolato, uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno che precederà l'ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l'Europeo, prevista per martedì 13. Per il raduno di Tirrenia sono 28 i convocati del ct azzurro.

Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone)Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina),Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);Edoardo Bove (Roma),Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus),, Pietro Pellegri (Torino).