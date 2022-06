Esordio vincente per l’Italia U19 di Carmine Nunziata agli Europei di categoria. Gli azzurrini hanno infatti piegato per 2-1 la Romania grazie alle reti realizzate nella ripresa da parte di Baldanzi e Volpato, mentre Andronache ha realizzato la rete del momentaneo pareggio. In campo per 90’ i due nerazzurri Cesare Casadei e Giovanni Fabbian, mentre il difensore Alessandro Fontanarosa è rimasto in panchina. L’Italia è adesso a quota tre punti al pari della Francia, vincente nella sfida d'esordio contro la Slovacchia che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurrini.