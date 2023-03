Concluso oggi il raduno al Giulio Onesti di Roma, Bernardo Corradi ha scelto i 20 Azzurrini che nel gruppo 6 della fase élite affronteranno la Repubblica d’Irlanda, i padroni di casa di Cipro e l'Ucraina con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti disponibili per l’accesso alle fasi finali della rassegna continentale in programma a Budapest dal 17 maggio al 2 giugno. Tra i convocati c'è un solo giocatore dell'Inter, il difensore Matteo Cocchi, uno dei tre 2007 presenti in rosa.