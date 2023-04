Il derby di Milano Primavera, valido per la 31esima giornata del campionato categoria, è stato programmato dalla Lega Serie A nell'ultimo slot di venerdì 12 maggio: l'Inter, infatti, scenderà in campo per sfidare il Milan alle ore 19. Nel turno successivo, l'ultimo infrasettimanale della regular season, i campioni d'Italia in carica ospiteranno i pari età della Sampdoria: fischio d'inizio fissato per mercoledì 17 maggio, alle 18.