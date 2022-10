Dopo l'intermezzo contro il Viktoria Plzen in Youth League di mercoledì 26 ottobre, l'Inter Primavera riprenderà il filo del discorso in campionato sabato 29, ospitando al 'Konami Training Center' di Milano il Frosinone, capolista a sorpresa con Juventus e Roma a quota 20 punti, addirittura 14 in più dei campioni d'Italia in carica, reduci dalla prima vittoria nel torneo sul campo della Fiorentina. Il fischio d'inizio della gara valida per la decima giornata è fissato per le ore 13.