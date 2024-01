Dopo lo 0-0 sul campo del Torino dell'altro ieri, che le ha permesso di restare salda al comando con quattro punti di vantaggio della immediate inseguitrici, l'Inter Primavera torna in campo ancora di sabato, questa volta per ospitare il Bologna al 'KONAMI Youth Development Centre' di Milano. Il fischio d'inizio è stato fissato per le ore 13, come si legge all'interno del comunicato della Lega Serie A.