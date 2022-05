Pareggio dolcissimo nel primo turno di playoff per il Cagliari Primavera che, in virtù del miglior posizionamento in regular season, elimina la Samp e accede alla semifinale scudetto, dove sabato incrocerà l'Inter di Cristian Chivu (kick-off ore 17, stadio Ricci di Sassuolo). A fare la differenza è un gol di Zito Luvumbo al 40' che vale più dell'1-1 segnato in pieno recuperato da Lorenzo Di Stefano, utile solamente ad aumentare i rimpianti blucerchiati dopo il rigore parato da Andrea D'Aniello a Simone Trimboli tre minuti dopo l'ora di gioco. Sorride Alessandro Agostini, anche se non sarà in panchina tra quattro giorni perché espulso a un quarto d'ora dal termine della gara.