A partire dalla stagione sportiva 2024/2025, l’età massima dei calciatori partecipanti al Campionato 'Primavera 1' passerà da Under 19 ad Under 20 La modifica del comma 5 dell’art. 58 delle N.O.I.F. è stata deliberata dal Consiglio Federale in data 23 giugno.

"Al Campionato “Primavera 1” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età. A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni", si legge nel testo del comunicato.