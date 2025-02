Markus Weinzierl, direttore sportivo del Bayern Under 19, ha commentato a caldo il sorteggio di Nyon degli ottavi di finale di Youth League che ha abbinato i bavaresi all'Inter Primavera: "E' una sfida davvero bella per i nostri ragazzi - le sue parole ai canali ufficiali del club teutonico -. L'Inter ha vinto la 'Fase Campionato', per noi sarà una grande sfida. Non vedo l'ora che arrivi questo appuntamento. Se saremo così appassionati in campo come lo siamo stati contro il Betis Siviglia, allora avremo sicuramente buone possibilità di arrivare al turno successivo".