Anticipo di Inter-Genoa domenica alle 13, quando a scendere in campo saranno le formazioni Under 19 nerazzurra e rossoblu, anche se in casa del Grifone, per la settima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Per la sfida è stato designato in qualità di arbitro Dario Di Francesco, della sezione di Ostia Lido, che sarà assistito da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e da Andrea Zezza, anche lui di Ostia Lido