L'Italia Under 19 scende in campo con la formazione tipo per la sfida con i pari età dell'Inghilterra che mette in palio la finale dell'Europeo di categoria: l'unica novità è Riccardo Turicchia terzino destro al posto di Gabriele Mulazzi. Confermati titolari gli interisti Cesare Casadei e Giovanni Fabbian, mezzali di centrocampo ai lati di Giacomo Faticanti; qualche metro più avanti Fabio Miretti ispira la coppia offensiva Nasti-Ambrosino. In panchina l'altro nerazzurro Alessandro Fontanarosa.