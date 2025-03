L'Inter di Andrea Zanchetta ha iniziato la sua missione in Turchia, dove domani scenderà nuovamente in campo per i quarti di finale di Youth League. Dopo aver eliminato il Bayern Monaco ai calci di rigore negli ottavi di finale, i nerazzurri affrontano in trasferta il Trabzonspor nella sfida a eliminazione diretta che si giocherà domani, martedì 1 aprile alle ore 17:00, e che metterà in palio uno dei quattro posti per la Final Four di fine aprile a Nyon. Il match si giocherà in gara secca e in caso di pareggio nei 90 minuti si deciderà ai rigori.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. La sfida sarà live su UEFA TV. Su FcInterNews.it troverete di consueto la diretta testuale dell'incontro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!