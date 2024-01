Una vittoria e un pareggio, entrambi in rimonta. I due derby di Milano, andati in scena nelle categorie Under 15 e Under 16, hanno regalato un pomeriggio di grande calcio giovanile al pubblico accorso al 'Peppino Vismara' per i posticipi della 13esima giornata dei rispettivi campionati. L'Inter U-16 di Juan Solivellas Vidal, capolista del Girone B con 31 punti, si illude al 4' con il tiro al volo vincente di Carrara, su assist di Moressa, ma poi subisce al 18' il pari di Lupo che consente al Milan di Simone Baldo di confermarsi al secondo posto in classifica, proprio a -1 proprio dai nerazzurri.

Nell'altra stracittadina, i nerazzurri di Simone Fautario, campioni in carica, dopo essersi portati avanti al 12' grazie al colpo di testa di Evangelista sugli sviluppi di un calcio di punizione di Allasufi, subiscono il ribaltone dei rossoneri di Roberto Bertuzzo che, prima con Angelicchio al 60' poi con un meraviglioso colpo di tacco del subentrante Avogadro allo scadere (70'), si prendono i tre punti scavalcando al secondo posto nella classifica del Girone B i cugini.