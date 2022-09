Pareggio in rimonta per la Primavera di Cristian Chivu che rimonta sul Bayern e porta a casa un punto fondamentale non solo per il girone, ma anche e soprattutto per l'umore come spiega Dennis Curatolo in mista, dove analizza il risultato ottenuto contro i bavaresi di pari età.

Primo gol con la prima gara dell'Inter in un momento particolare. Che sensazione hai provato?

“Sensazioni molto belle. Primo gol e primo gol in Youth League, l’anno scorso avevo fatto qualche apparizione. Bel gol. Sono entrato con voglia e fame giusta. Io sono fuori quindi quando entro in campo devo farlo con la rabbia giusta e dare il 100%. Belle sensazioni, adesso andiamo avanti e dobbiamo continuare così”.