Si è interrotto a una partita dalla gloria il viaggio stagionale in campionato dell'Inter Primavera, eliminata dal Sassuolo nella semifinale scudetto del Viola Park. Un 3-1 neroverde senza appello, nonostante fosse difficile da pronosticare alla vigilia: "Abbiamo sbagliato molto però i playoff sono così, quanto fatto di buono in campionato si azzera - ha spiegato Cristian Chivu a InterTV -. Resta, però, la crescita di questi straordinari ragazzi. Durante la stagione ci sono stati tanti miglioramenti sia individuali che del collettivo. Abbiamo avuto la miglior difesa e il miglior attacco, purtroppo lo Scudetto si gioca ai playoff. Questa sera ci è mancato il coraggio e siamo stati sorpresi dal punto di vista fisico, abbiamo pagato forse anche un pò di emozione. Nelle partite secche quest'anno abbiamo sempre fatto fatica, come nella Youth League e in Coppa Italia".

Questa è stata l'ultima gara da allenatore del vivaio nerazzurro di Chivu, che ha usato parole d'amore per congedarsi dal club: "Ho ringraziato tutti per quello che abbiamo fatto in questi sei anni, io ho iniziato il mio percorso con l'Under 14 e alcuni sono ancora qui in Primavera, mi fa piacere averli visti crescere e mi auguro che diventino giocatori importanti. Il mio straordinario percorso con l'Inter finisce qui, voglio ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di crescere, sia come giocatore, sia come allenatore. Ringrazierò l'Inter per sempre perché mi ha permesso di realizzare i miei sogni".