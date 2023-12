"Un'altra vittoria impressionante da un'Inter estremamente impressionante". Lo scrive su Twitter il solito Thomas Zilliacus, uomo d'affari finlandese che si è più volte espresso senza giri di parole sulla seria intenzione di acquistare la società nerazzurra.

Concentrandosi sul poker rifilato all'Udinese, i complimenti di Zilliacus vanno alla squadra ma anche a Beppe Marotta e Simone Inzaghi: "La squadra è superbamente equilibrata e tutti i giocatori si comportano perfettamente. Fantastico lavoro di Marotta e Inzaghi. Questa squadra andrà fino in fondo Serie A e Champions League", la chiosa del pensiero.

Another impressive win from an extremely impressive #Inter. The team is superbly balanced with every player performing perfectly. Fantastic work by #Marrotta and #Inzaghi. This team will go all the way in #SerieA and in the #Championsleague! #nerazzurrri #sempreinter #ForzaInter pic.twitter.com/TSxUqQVqvt