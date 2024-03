Per Piotr Zielinski, in questo preciso momento storico, la Nazionale polacca è sì un orgoglio, ma soprattutto un porto sicuro per ricercare un po' di normalità in una stagione che lui stesso definisce 'strana'. Sì, perché, per via della scelta di non rinnovare il suo contratto in scadenza col Napoli, è finito ai margini del progetto tecnico degli azzurri, escluso dalla lista Champions e spesso panchinato nelle gare di campionato. "Non ho bisogno di dimostrare che posso ancora giocare a calcio - ha spiegato il promesso sposo dell'Inter dopo il pokerissimo rifilato dalla sua rappresentativa all'Estonia. - Questa stagione è strana, ma sono contento che la partita sia stata di buon livello. Devo ammettere che non vedevo l'ora di venire qui. Abbiamo giocato una bella partita come squadra, voliamo verso Cardiff (per la sfida con il Galles che vale Euro 2024, ndr) con ottimismo".

