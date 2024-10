"Come vedi questi primi all'Inter?". Raggiunto da Radio Serie A dopo la doppietta personale messa a segno nel 4-4 tra Inter e Juventus, Piotr Zielinski commenta brevemente questo inizio di avventura in nerazzurro: "Positivi, sicuramente, perché la squadra è fortissima - dice il polacco -. Poi a centrocampo siamo tutti forti, siamo tanti e quindi appena uno riceve l'occasione deve sfruttarla per aiutare la squadra. Penso che il mister gestisce bene questi ragazzi e noi ripaghiamo in campo".

