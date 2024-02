"Se l'Inter fa un affare a prendere Zielinski? Sì, è un talento puro, un grande giocatore". Lo ha detto Marek Hamsik, storico centrocampista del Napoli, parlando a Sky Sport del colpo di mercato che i nerazzurri aspettano solo di ufficializzare in vista della prossima stagione. Il polacco, che ormai ha comunicato ai partenopei l'intenzione di non rinnovare il suo contratto, andrà a completare un reparto già di altissimo livello a partire da luglio per la gioia di Simone Inzaghi.

