Era presente anche Walter Zenga alla presentazione del libro di Stefano Tacconi 'L'arte di parare'. I due, negli anni '80, erano al centro di una presunta rivalità alimentata anche dai diretti interessati, ma la verità è che i due restano comunque grandi amici ed è l'ex portiere dell'Inter a sottolinearlo: "Il fatto che io abbracci Stefano qui è uno dei regali che la vita mi potesse dare. L'amicizia è un valore che deve essere ancora di più evidenziato".

Ai microfoni di Sport Mediaset, Zenga torna sull'ultima partita dell'Inter, chiusa con un pazzesco 4-4 con la Juventus: "Spettacolo o fiera degli errori? Ho visto poco ultimamente, sono più impegnato col Siracusa. Il problema è sempre lo stesso: ci lamentiamo di uno 0-0 tra Juventus e Napoli poi andiamo a vedere gli errori in un 4-4. Dobbiamo forse cambiare la cultura nel vedere le partite". Poi torna sulla sua carriera di allenatore, che dopo l'exploit di Catania ha subito un rallentamento: "Ho sempre avuto le mie opportunità e me le sono sempre giocate al meglio. Sono stato in giro per il mondo, ho trovato delle combinazioni negative come il cambio societario a Wolverhampton, cose che ti penalizzano, o presidenti che hanno voluto cambiare. Ma non rimpiango nulla del passato, è fatto per fortifcarti oggi".

