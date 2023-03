A 13 giorni da Porto-Inter, gara che determinerà il destino della squadra di Simone Inzaghi in questa edizione della Champions League, Javier Zanetti ricorda quando da capitano dei nerazzurri conquistò i quarti battendo 3-1 proprio i portoghesi nel 2005: "L'1-1 dell'andata fu positivo per noi, sapevamo che al ritorno la qualificazione sarebbe stata nelle nostre mani - le parole del viceprsidente della Beneamata a UEFA TV -. Era una squadra di grandi uomini, con grande qualità e attaccanti che facevano la differenza in qualsiasi momento. Adriano? In quella partita ci ha trascinato, era un giocatore fantastico. Grande potenza, forza fisica e qualità. Un mancino fortissimo.