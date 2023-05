A margine di un evento benefico organizzato dalla sua fondazione, Javier Zanetti ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sportmediaset in vista della finale di Champions League di Istanbul in programma il 10 giugno contro il Manchester City di Guardiola. ”Provo una grande emozione, se vediamo il percorso posso dire che i ragazzi sono arrivati meritatamente a questa finale - le sue parole -. Adesso ce la giochiamo, manca l’ultimo sforzo e coronare il sogno. Una finale di Champions League non capita tutti i giorni. C'è questa grande possibilità e speriamo di arrivarci nel migliore dei modi".

