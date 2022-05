"Sarà una grande partita, importante per entrambe le squadre. Per l'Argentina perché è utile per quello che sarà il Mondiale, per l'Italia sarà importante perché prova a ricominciare dopo che è incredibilmente rimasta fuori dal Mondiale". A parlare in questi termini della finalissima di Wembley è Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e storica bandiera dell'Albiceleste.