Ti è venuto in mente il percorso del 2010? "Sì, la semifinale col Barça e la finale col Bayern. Ma sono tempi diversi, il calcio è cambiato: dovremo essere molto concentrati contro squadre di grande tradizione. Siamo pronti".

"Le prime impressioni che ho avuto dopo il sorteggio? E' un girone molto difficile, affronteremo squadre importanti come Bayern e Barcellona che in questa competizione hanno una buona tradizione. Ma noi siamo l'Inter, siamo pronti, dovremo essere al top della forma quando le sfideremo". Lo ha detto Javier Zanetti , vice presidente dei nerazzurri, commentando a Mediaset l'esito dei sorteggi di Istanbul che hanno stabilito che la squadra di Inzaghi farà parte di un raggruppamento di ferro. "Anche l'anno scorso abbiamo affrontato una squadra forte come il Liverpool, una delle migliori al momento, e siamo stati all'altezza", ha aggiunto Pupi.

Quale è la più completa tra Bayern e Barcellona?

"Penso il Bayern perché è da tantissimo tempo che domina in Bundesliga e in Champions arriva sempre in fondo: ha forte identità. Il Barça ha trovato equilibrio con Xavi e con Lewandowski è molto temibile. Noi ci prepareremo al meglio, vogliamo continuare a crescere".

E' possibile vincere col Barcellona?

"Per me sì, nel calcio nulla è impossibile. Sicuramente dovremo essere al top della forma, però io sono molto fiducioso perché credo nel lavoro di Inzaghi e dei ragazzi. Lavoreremo per arrivare nel migliore dei modi a queste sfide".

Mercato: Chalobah o Acerbi?

"Dobbiamo soddisfare la richiesta del mister, ci sono le alternative che voi sapete. E' l'ultima settimana di mercato, decideremo a breve. La cosa importante è che chi arriva dia il suo contributo".