Volto dell'Inter a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League, il VP Javier Zanetti parla ai microfoni di Mediaset per commentare l'abbinamento con l'Atletico Madrid: "Il Cholo è un mio amico e so benissimo come prepara queste partite, ha lasciato bei ricordi all'Inter. saranno due partite complicate, le squadre di Simeone non mollano fino all'ultimo e altrettanto faremo noi, credo che saranno due belle gare. Siamo un gruppo consapevole delle nostre forze, umile al contempo, con obiettivi ben chiari e i ragazzi lo dimostrano ogni partita. La conferma è anche nella partita di ieri, non è iniziata bene perché la Lazio all'inizio ci ha messo in difficoltà ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Questi sono segnali che fanno crescere la squadra e fanno ben sperare".

Qualche rammarico per il mancato primo posto in Champions o la partita contro la Lazio ha dimostrato che la gestione di Inzaghi è corretta?

"Ricordiamoci che di fronte avevamo la Real Sociedad che è arrivata agli ottavi con merito. Noi abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi e sapevamo che questo sorteggio sarebbe stato complicato. Ora però sappiamo chi affronteremo e la prepareremo al meglio come sempre. penso che Simone stia facendo un lavoro straordinario, ha a disposizione grandi giocatori e tira fuori il meglio da ognuno di loro".

A gennaio arriva una punta?

"In questo momento l'unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado, che ha deciso di operarsi. Stiamo valutando eventuali opportunità per rimpiazzarlo, poteva darci tanto. Per completare il reparto sicuro ci manca un giocatore in quella posizione".