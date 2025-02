L'esordio con l'Inter verrà difficilmente dimenticato da Nicola Zalewski, decisivo con lo spendido assist di petto che ha permesso a De Vrij di mettere la firma sul definitivo 1-1 nel Derby di Milano.

Raggiunto da SportMediaset dopo il match di San Siro, l'esterno nerazzurro riassume così il pareggio contro il Milan dopo i tre pali centrati dalla squadra di Inzaghi e i tre gol annullati (che si aggiungono a un rigore non dato): "Era una partita dove diciamo, mi sbilancio un po', meritavamo i tre punti - dice il polacco -. Però si sa, a volte il calcio è così: quando non riesci a vincerla devi provare a non perderla".

