Alla vigilia del match del Camp Nou contro il Villarreal, l'allenatore del Barcellona, Xavi, è tornato sulle proteste arbitrali dopo la sconfitta del Meazza contro l'Inter in Champions League: "Sono una persona abbastanza calma e non sono preoccupato. Non sarà una sconfitta a rallentarmi. Continuerò a lavorare per cambiare le cose anche se dovessimo finire a giocare in Europa League. Mi sono lamentato molto il giorno di Inter-Barcellona ma non è servito a nulla. Parto sempre dal presupposto che gli arbitri siano onesti. E penso sempre che alla fine della stagione più o meno gli errori si equivalganoi. Ora vediamo se la situazione si riequilibra".