Intervenuto su TVPlay, Emiliano Viviano si è speso in difesa di Lautaro Martinez di fronte alle dichiarazioni di Alessandro Costacurta che lo ha ritenuto mai decisivo nelle partite che contano: "Io stimo tantissimo Costacurta ma ha detto una cazzata. Le diciamo tutti, le dico anche io. Ma questa è una cosa oggettiva: se dice che non è mai decisivo nelle partite importanti e poi segna nel derby, contro il Liverpool, col Barcellona, allora non è vero. Magari si è espresso male, magari intendeva nella finale di Champions. Ma in quella circostanza non è facile, per me Lautaro è decisivo come Osimhen".

