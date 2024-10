Emiliano Viviano, sulle frequenze di TvPlay, ha inquadrato gli attaccanti della A, affermando alcune convinzioni valutative: "In Serie A quali attaccanti sono più forti di Vlahovic? I due dell'Inter. Quando l'Inter aveva preso Thuram ero molto scettico, mi sono sbagliato quando l'ha acquistato, in Germania non mi aveva dato nulla. Gioca bene fuori, dialoga bene, attacca la profondità. Lautaro? Credo sia chiaro a tutti che fa molte più cose di Vlahovic in campo, fa anche 25 gol... è tanta roba".