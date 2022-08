"Buon fine di preseason in Italia". Dopo la vittoria per 2-4 ottenuta all'Adriatico di Pescara contro l'Inter, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha analizzato su Instagram la prestazione che ha chiuso il precampionato del Sottomarino Giallo, rimasto sempre imbattuto con sei vittorie e due pareggi nelle otto amichevoli disputate fra luglio e agosto. "Soddisfatto della concentrazione e del lavoro di tutta la squadra contro un avversario di alto livello. In bocca al lupo all'Inter per la sua stagione. Avanti sempre Villarreal!", il messaggio dell'allenatore spagnolo.