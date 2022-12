Nel corso del consueto appuntamento con la BoboTV, Christian Vieri ha rivelato un retroscena legato al suo passaggio al Milan nell'estate del 2005: ""Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando vado al Milan, io vado via dall’Inter per giocare in vista del Mondiale 2006. Per questo ho scelto il Milan. Dopo 6 mesi, meritatamente non giocavo, facevo fatica a fare tutto.