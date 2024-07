Christian Vieri e Massimo Moratti hanno fatto finalmente pace dopo i noti fatti risalenti a diversi anni fa. A rivelarlo è stato l'ex bomber dell'Inter, nel corso di un'intervista rilasciata a Prime Video Sport: "E' uscita questa cosa delle intercettazioni, poi io li volevo denunciare - il ricordo di Bobo -. Non me l'aspettavo da lui, mi è spiaciuta come cosa ed ero incazzato come una iena. Poteva chiamarmi e dirmi 'abbiamo fatto una cagata'. Siamo andati avanti dieci anni senza parlarci, ma una ventina di giorni fa ho chiamato il figlio Mao, dopodiché sono andato in ufficio a trovare il 'Pres'. Abbiamo parlato una mezz’oretta, ho fatto io il primo passo perché quando hai i figli diventi più buono. Tra me e lui c’è sempre stato grande affetto, abbiamo fatto sei anni intensi. Ci siamo abbracciati e baciati. Lui è una grande persona, è stato carino e gentile come sempre".

