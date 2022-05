L'Atalanta può battere il Milan a San Siro? "Può battere chiunque, in Italia".

Chi lo merita di più? "Sia l'Inter che il Milan. Sono lì, entrambe, tutte le domeniche vanno in battaglia. È bellissimo per noi italiani".

Lunga chiacchierata di Bobo Vieri a DAZN , dove l'ex bomber nerazzurro risponde sui temi di attualità del campionato italiano ma anche su un po' del suo passato. "Serie A? Campionato spettacolare quest'anno. Tutti gli altri sono già finiti un mese e mezzo fa, in Serie A mancano due giornate e non si sa ancora chi vince il campionato".

Un allenatore con cui avresti voluto lavorare?

"Io quando mi allenavo con un allenatore che ci spaccava durante la settimana stavo da Dio. Sono portato ad allenarmi, con Gasp mi sarei presentato con la sigaretta. Lui, il vecchio Spallettone che ha allenato mio fratello ed è molto bravo: è un toscano quindi le cose te le dice in faccia, quindi per me è perfetto. Inzaghi ha fatto bene alla Lazio, quest'anno ha vinto e si sta giocando il campionato, ha fatto una buonissima Champions League".

Con Cuper come andava?

"Andavo d'accordo, ero il suo figlioccio. Più Ronaldo, ma nemmeno lui. Io non ho mai avuto problemi con gli allenatori: solo se erano falsi. Cuper è una persona seria, mai avuti problemi".

