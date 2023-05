Durante il suo intervento alla Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato anche dell'euroderby, a due giorni dal ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. "I rossoneri mi hanno deluso? Una semifinale di Champions non può essere una delusione e poi l'Inter da un mese a oggi è la squadra più in forma di Europa, ha dei centrocampisti della madonna - conclude Vieri -. Vincere la Champions per l'Inter basterebbe a cancellare 11 sconfitte in campionato? Sì, certo che sì.

Poi se mi chiedi se l'Inter può perdere 11 partite, dico di no. Non è normale, non può perdere 11 partite, è la squadra più completa del campionato e ora si vede: se la sono fatta addosso e hanno fatto cinque vittorie di fila".