"Per me, l'Inter ha commesso un grande errore non prendendo Bremer. Lo reputo il migliore difensore d'Europa: ha fisico, velocità, sa giocare ed è cattivissimo". E' il pensiero espresso da Christian Vieri nel consueto spazio sul suo canale Twitch, durante la Bobo Tv.

"Avrebbero dovuto cedere Skriniar, ringraziandolo a vita, per acquistare Bremer che è più giovane, un animale a livello fisico. Marotta e Ausilio dovevano prenderlo subito", ha aggiunto parlando del brasiliano, poi approdato alla Juve.