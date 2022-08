Dalle pagine di SportWeek, Bobo Vieri dà i voti a Romelu Lukaku, dando un giudizio altissimo a caratteristiche come gioco di squadra, piede sinistro e colpo di testa: "Lukaku è fisicamente una belva, in Italia sposta gli equilibri. Grosso com'è, deve sempre allenarsi al massimo: ha bisogno di essere tirato a lucido per sprigionare la sua potenza e fare la differenza. Con Lautaro Martinez forma una coppia perfetta".