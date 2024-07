Dopo l'arrivo a Milano avvenuto nella giornata di ieri, come da programma, Piotr Zielinski svolgerà oggi una parte del canonico iter medico al quale si sottopongono i nuovi arrivati. Il polacco che ha già firmato il suo contratto con l'Inter, contratto depositato già in Lega Serie A, svolgerà gli esami per ottenere l'idoneità sportiva al CONI, dove è arrivato da qualche minuto e dove a breve inizierà la sua prima vera e propria giornata nerazzurra.

Buongiornissimo da Piotr Zielinski: il suo arrivo al Coni