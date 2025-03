Dopo aver visto la sua Inter frenata dal Cagliari, Andrea Zanchetta, tecnico dell'Under 20 nerazzurra, esprime ai cronisti presenti al Konami Centre le sue sensazioni sul match. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le sue parole.

Cagliari avversaria ostica, il risultato è positivo per l'Inter. La striscia continua guardando anche i risultati delle concorrenti. Un suo commento?

"Questa è la cosa più positiiva. Le altre perdono punti mentre noi continuiamo nella nostra striscia positiva. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo dovuto spendere tante energie per concedere poco. Non è facile contro una squadra che si chiude e riparte molto bene, i ragazzi ci hanno messo grande attenzione. Peccato perché non siamo riusciti a creare diverse occasioni, ma il Cagliari ci ha concesso poco".

Adesso ci saranno due settimane di lavoro vista la sosta, su cosa punterà e quanto sarà importante questo periodo di riposo?

"Sicuramente qualche giorno di riposo in più sarà importante perché i ragazzi venivano da un periodo veramente intenso, questa è la cosa più importante. Poi lavoreremo sugli aspetti su cui abbiamo sempre lavorato, allenandoci un po' di più potremo ritrovare quell'intensità che sarà importante per affrontare l'ultima parte di campionato che sarà molto impegnativa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!