Intervenuto alla presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, l'attaccante ex Inter, oggi al Sassuolo, Andrea Pinamonti ha risposto proprio sul suo presente e futuro legato alla maglia del Biscione: "Rimpianto Inter? Assolutamente no. All'Inter dovrò sempre dire grazie, sono arrivato che ero un bambino e sono uscito per andare a giocare in Serie A quindi dovrò sempre ringraziare tutte le persone che ho incontrato all’Inter nella mia carriera. Può essere un obiettivo anche quello per il futuro, per continuare a lavorare e migliorare e arrivare in pianta stabile lì. So che non ho avuto grande spazio ma quello che ho fatto all’Inter me lo porto dietro" ha detto ai giornalisti presenti in mista.