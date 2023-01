All'insegna della tensione: quella che blocca i giocatori nei primi dieci minuti del match, segnati dal nervosismo e dalla paura di sbagliare. Ma poi, quella alta di un match che viene stappato da Federico Dimarco con una bella azione orchestrata da Edin Dzeko, che da il la ad un gran bel primo tempo per la squadra nerazzurra, che trova il raddoppio con lo stesso Dzeko al 21esimo, a punire una distrazione letale degli avversari. Ma tante sono le occasioni per un'Inter che ha costantemente il pallino del gioco, mentre il Milan esce un po' allo scoperto solo nella fase finale. Ma la bilancia del match, in questo primo tempo, pende nettamente a favore degli uomini di Simone Inzaghi.

Di seguito i video dei due gol proposti da Sport Mediaset: