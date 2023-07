Sarà Lazar Samardzic il sesto centrocampista dell'Inter? La dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di portare il classe 2002 dell'Udinese a Milano (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA), mentre il centrocampista serbo a quanto pare non si fa distrarre dai rumors di mercato. Samardzic si è infatti messo in mostra questo pomeriggio segnando un grandissimo gol nell'amichevole vinta per 2-1 dall'Udinese contro il Lipsia: serpentina, finta, dribbling e tiro di destro che non lascia scampo al portiere avversario.