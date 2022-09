Francesco Acerbi ha completato in questi istanti le visite mediche di idoneità al CONI per conto dell'Inter, come testimoniato dal video girato dal nostro inviato che ha pizzicato il difensore all'uscita dalla struttura. Qualche minuto più tardi, l'ormai ex giocatore della Lazio è arrivato in sede per mettere la firma sul contratto prima di unirsi al gruppo di Simone Inzaghi.