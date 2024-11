Domenica sera, a San Siro, la Nazionale francese cambierà volto a livello di formazione rispetto a quella che non è andata oltre uno 0-0 deludente contro Israele ieri sera. Questo a prescindere dalle questioni di classifica, visto che Les Bleus affronteranno un'Italia già qualificata matematicamente ai quarti di Nations League "Anche se avessimo vinto stasera (ieri sera, ndr), ci sarebbero stati dei cambi - ha precisato Didier Deschamps in conferenza stampa -. Devo tirare le somme e aspettare l'ultimo allenamento di sabato. In tre giorni non è facile. I giocatori sono stanchi perché arrivano da tre settimane in cui hanno giocato tre partite ogni sette giorni".

Da capire se ci sarà più spazio per gli interisti Marcus Thuram e Benjamin Pavard, che ieri in due hanno totalizzato poco meno di 20' in campo (l'attaccante è entrato al 78', il difensore è rimasto a guardare in panchina).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!