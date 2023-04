Legittima la vittoria dell'Inter sul Benfica? Non del tutto, secondo Nicola Ventola, che nel corso del salotto della BoboTV muove un appunto: "Per me il risultato non è giusto, l'Inter poteva approfittare ancora di più perché gli attaccanti hanno dato meno nella prestazione della squadra". Al che arriva pronta la risposta di Antonio Cassano: "Accontentiamoci del brodo perché la carne è cara... Per uno 0-2 in trasferta firmavi oggi, ieri e anche l'altro ieri".

