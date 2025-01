Spazio anche all'analisi di Venezia-Inter 0-1 durante la puntata di ieri di 'Viva El Futbol'. Commentando il match del Penzo, Nicola Ventola ha sottolineato la forza dei nerazzurri, ma al contempo ha denunciato il più grande difetto che li accompagna da tempo: "L'Inter deve chiuderle le partite altrimenti rischia - ha spiegato l'ex attaccante -. Mi ha dato comunque la sensazione di dominio, però se non fai il secondo gol e Busio segna anziché prendere il palo avremmo parlato di partite buttate via come due stagioni fa. L'Inter comunque resta la squadra che ti dà la sensazione di maggior controllo in Italia".