"Il Napoli è in forma, si è costruita da un fuoriclasse che è il suo allenatore". Paolo Vanoli non rinuncia agli elogi al collega Antonio Conte, avversario domani nella sfida tra Torino e Napoli: "Una rosa vincente che ha aggiunto giocatori con mentalità vincente, come Lukaku - sottolinea il tecnico granata in conferenza stampa -. E in panchina ci sono giocatori che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato, so come lavora il mister e sarà una pretendente alla lotta scudetto ma non è in vantaggio rispetto all'Inter".

Poi un altro passaggio sull'allenatore salentino, di cui è stato collaboratore tecnico nelle vincenti esperienze con Chelsea e Inter: "Lo ringrazio per le belle parole di ieri in conferenza. Sapete quanto sia stato importante non solo come allenatore, ma anche come persona nel mio processo di crescita. Domani incontrerò un gruppo di persone con cui ho lavorato, abbiamo vissuto grandi gioie. E un'altra persona importante che cito poco ma che è stata fondamentale è Oriali. Oltre ciò che ho visto e che ho imparato, c'è un aspetto umano: il rapporto di amicizia con la famiglia Conte, la moglie Betta mi ha dato una mano quando sono arrivato a Torino. Ma le emozioni passeranno quando l'arbitro sfiderà il calcio d'inizio, sarà una battaglia perché poi si diventa nemici".

